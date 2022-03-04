В России не исключили новых подъёмов заболеваемости COVID-19

В России ещё возможны новые подъёмы заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил в интервью РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, существует две причины такого развития ситуации.

У нас могут быть и новые подъёмы заболеваемости, — сказал Тимаков.

По его словам, подобное возможно в случае, если будет снижаться коллективный иммунитет, или в случае, если появится новая мутация коронавируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о выявлении 93 026 случаев заражения за сутки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация приходит в норму. В этой связи был прекращено использование QR-кодов, отменяются ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных и культурных мероприятий.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков заявил, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому вероятность того, что к октябрю появится новая мутация COVID, — больше 50%. При этом он предположил, что до наступления лета и летом новых вспышек заболеваемости не будет.