Частная лаборатория поможет Москве в проведении тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/7a948d8e-74c9-11ea-aa61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Московское правительство начало сотрудничество с частной лабораторией «Гемотест» в проведении исследований на коронавирус для городских больниц.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. По её словам, «Гемотест» будет проводить анализы на инфекцию для московских пациентов — на выполнение каждого у лаборатории будет уходить не более суток.

Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей, — отметила Ракова.

Она рассказала, что сейчас уже проводятся свыше 10 тыс. тестов в сутки. Их результаты будут вносить в единую информационную систему. На данный момент правительство прорабатывает подключение и других частных лабораторий к тестированию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что объём производства нового высокоточного теста на выявление коронавирусной инфекции «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» к маю 2020 года специалисты запланировали довести до еженедельного количества, нужного для проведения 170 тысяч анализов. Масштабный выпуск набора реагентов развернут на протяжении 14 дней на мощностях разработчика.