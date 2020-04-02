Частная лаборатория поможет Москве в проведении тестов на коронавирус

Московское правительство начало сотрудничество с частной лабораторией «Гемотест» в проведении исследований на коронавирус для городских больниц.
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Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей, — отметила Ракова.
Она рассказала, что сейчас уже проводятся свыше 10 тыс. тестов в сутки. Их результаты будут вносить в единую информационную систему. На данный момент правительство прорабатывает подключение и других частных лабораторий к тестированию.
Ранее NEWS.ru писал о том, что объём производства нового высокоточного теста на выявление коронавирусной инфекции «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» к маю 2020 года специалисты запланировали довести до еженедельного количества, нужного для проведения 170 тысяч анализов. Масштабный выпуск набора реагентов развернут на протяжении 14 дней на мощностях разработчика.
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