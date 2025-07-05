Чанахи — грузинское чудо: мясо и овощи в одном горшочке

Что может быть лучше ароматного мяса, томленного с овощами? Особенно если это чанахи — сочное, душистое блюдо грузинской кухни.

Готовится оно просто, а результат впечатляет: нежное мясо, тающие во рту овощи и пряный букет специй. Попробуйте — ваши близкие будут в восторге!

Ингредиенты

Говядина — 250 г

Картофель — 2 шт.

Баклажан — 1/2 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук, морковь, сладкий перец — по 1 шт.

Паприка, соль, перец, зелень — по вкусу

Мясо обжариваем до румяной корочки, овощи слегка пассеруем. Слоями выкладываем в горшочек: мясо, лук, баклажаны, морковь, картофель, перец и помидоры. Добавляем специи и томим в духовке 40–60 минут. Подаём с зеленью — объедение!

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