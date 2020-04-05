Цены на жильё в новостройках могут упасть на 30%

https://static.news.ru/photo/f1821f2e-77cb-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартиры в российских новостройках могут упасть в цене на 30%. По словам экспертов, застройщики будут вынуждены пойти на снижение стоимости из-за пандемии коронавируса. Соответствующий прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По мнению специалистов, если режим карантина затянется, это приведёт к значительному падению спроса — на 25% и более.

Вероятно ещё более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20–30%) для поддержания <...> уровня продаж, — отмечают эксперты.

Из-за ограничительных мер застройщики потеряют 200 млрд рублей (четверть от выручки 2019 года). Восстановление спроса на жильё может занять от двух до четырёх лет, сообщают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что интернет-порталы по аренде недвижимости сообщили о росте спроса на загородные дома. Согласно их данным, около 30% россиян планируют провести лето в деревнях.