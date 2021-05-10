Цены на услуги ЖКХ в коттеджных посёлках России выросли на 100%

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Вдвое выросли цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства в российских коттеджных посёлках. Некоторые управляющие компании обвинили в том, что они в одностороннем порядке необоснованно повышают цены на содержание территорий.

Так, подорожала расчистка дорог, охранные услуги и прочие.

Поскольку нет единой судебной практики, нередко УК повышают тарифы на содержание посёлков в одностороннем порядке, — цитируют «Известия» обращение депутата Госдумы Натальи Костенко в Верховный суд России.

Правозащитники утверждают, что УК иногда увеличивают цену на 30%, а иногда и на все 100%. Эксперт в области недвижимости Антон Сауков объяснил, что в указанных посёлках нет такого понятия, как общая собственность, в отличие от жилых многоквартирных домов. Поэтому и отслеживать, а также регулировать стоимость обслуживания этих посёлков очень сложно.

Суды при этом по-разному оценивают ситуацию и выносят разные решения, так как, действительно, на сегодняшний день единой судебной практики по таким случаям просто нет.

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