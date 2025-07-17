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Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 09:37

Двое солдат месяц голодали и удерживали поселок в зоне СВО

Бойцы ВС РФ с позывными Кот и Мавроди месяц удерживали поселок Привольное

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Двое российских военнослужащих с позывными Кот и Мавроди в течение месяца обороняли поселок Привольное в зоне спецоперации, несмотря на нехватку еды и боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Из отряда, изначально состоявшего из восьми человек, в строю остались только они вдвоем, так как остальные получили ранения и не могли продолжать бой.

Это было как шахматная партия, только тут вместо фигур — жизни, и просчет стоил бы нам всего, — поделился боец.

Из-за постоянных атак украинских дронов и артиллерии снабжение прервалось, и единственным источником продовольствия и патронов стали сбросы с российских беспилотников. По словам бойцов, порой им приходилось делить одну банку тушенки на весь отряд на день.

Несмотря на тяжелые условия, Кот и Мавроди успешно отражали все атаки противника. Мавроди отметил, что прицельная стрельба, поддержка авиации и артиллерии, а также выдержка помогли им выстоять.

Ранее российский десантник Константин Морозов заманил на минное поле отряд ВСУ. В Минобороны сообщили, что боец ВДВ выбрал единственный способ выполнить задачу и не попасть под обстрел противника.

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