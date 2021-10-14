Центр им. Гамалеи проверит на обезьянах добавки к «Спутнику V»

Создатель вакцины от коронавируса «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи протестирует усиливающую добавку к этому препарату, которая увеличит образование антител в организме, приводит Telegram-канал Mash слова доктора биологических наук Алексея Аграновского. Добавки к вакцине испытают на обезьянах.

Учёные собираются усилить имеющеюся вакцину. К фрагментам вируса, которые содержатся в препарате, добавили так называемый адъювант — вещество, которое усиливает иммунный ответ организма, пояснил он.

Проводить исследования учёные намерены на 18 обезьянах, которых разделят на три группы. В одной будут животные, которым введут плацебо, второй группе введут только адъювант, а третья группа получит адъювант с вакциной, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Обезьян усыпят на 13-е сутки после прививки, их вскроют, а органы изучат. Учёные подготовят отчёт по итогу исследований до 20 декабря. Отмечается, что испытания обойдутся в 4 млн рублей.