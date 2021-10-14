Центр им. Гамалеи проверит на обезьянах добавки к «Спутнику V»
Александр Чеков
Александр Чеков
18:50, 14 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Создатель вакцины от коронавируса «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи протестирует усиливающую добавку к этому препарату, которая увеличит образование антител в организме, приводит Telegram-канал Mash слова доктора биологических наук Алексея Аграновского. Добавки к вакцине испытают на обезьянах.
Учёные собираются усилить имеющеюся вакцину. К фрагментам вируса, которые содержатся в препарате, добавили так называемый адъювант — вещество, которое усиливает иммунный ответ организма, пояснил он.
Проводить исследования учёные намерены на 18 обезьянах, которых разделят на три группы. В одной будут животные, которым введут плацебо, второй группе введут только адъювант, а третья группа получит адъювант с вакциной, — говорится в сообщении Telegram-канала.
Обезьян усыпят на 13-е сутки после прививки, их вскроют, а органы изучат. Учёные подготовят отчёт по итогу исследований до 20 декабря. Отмечается, что испытания обойдутся в 4 млн рублей.
Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса на подростках. По словам учёного, в испытаниях применяют вакцину, разведённую в концентрациях 1:10 и 1:5. Первая совершенно не даёт побочных эффектов, но вызывает у детей (в отличие от взрослых) особенно сильный иммунный ответ. Вторая тоже не имеет серьёзных побочных эффектов, но может вызывать температуру в пределах 37,5 градуса.