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Ценам на видеокарты в России предсказали рост из-за криптовалюты

06:57, 13 октября 2021
Ценам на видеокарты в России предсказали рост из-за криптовалюты Фото: @nvidia
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Из-за очередного роста стоимости биткоина цены на видеокарты могут снова поползти вверх. По мнению экспертов, первая в мире криптовалюта начала отыгрывать майские потери и на данный момент её стоимость составляет 58 тысяч долларов. Об этом сообщает «Российская газета».

При этом специалисты отмечают, что цена на комплектующие будет увеличиваться не так быстро из-за того, что рынок учитывает крайне высокую вероятность коррекции, характерной для крипторынка.

Если биткоин сможет в ближайшие пару месяцев удержать уровень 50–60 тысяч долларов, видеокарты с большой долей вероятности могут ускорить своё движение к майским ценам этого года, — заявил председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин.

Эксперты также называют дефицит полупроводников в качестве одной из причин скорого роста стоимости видеокарт. Отмечается, что такая ситуация может сохраниться до середины 2022 года.

Ранее сотовый оператор «Вымпелком» сообщил о скором дефиците на смартфоны в России. По словам представителя компании, в настоящее время наблюдаются ограничения в поставках от производителей смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi. Дефицит носит глобальный характер.

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