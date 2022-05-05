Castrol приостановил поставки своей продукции в Россию

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Британская компания, производитель автомобильных масел Castrol, приостановила поставки своей продукции в Россию, сообщили «Газете.Ru» представители организации. Они уточнили, что смазочные материалы не поставляются в РФ уже около полутора месяцев.

24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе, она так и не восстановлена, и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаём остатки, — рассказали в фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов.

Эту информацию также подтвердили в компании «Агреман» из Ярославля и «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода, а также в официальном интернет-магазине Castrol в России. В сервисном центре российского филиала компании отметили, что продукция не поставляется в Россию в связи с логистическими трудностями. Там также напомнили, что Castrol не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка.

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