Царская заварная пасха без хлопот: нежный десерт, который тает во рту и удивляет вкусом

Если хочется приготовить по-настоящему праздничный десерт, попробуйте заварную пасху. Она получается невероятно нежной, кремовой и насыщенной по вкусу. При этом сам процесс прост: немного времени у плиты — и дальше десерт дозревает сам.
Ингредиенты:
- творог — 1 кг;
- сахар — 400 г;
- сметана 20% — 300 г;
- яйца — 5 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- орехи — 50 г;
- изюм — 50 г.
Приготовление
Творог лучше взять жирный — так пасха получится особенно мягкой. Соедините его с яйцами и сметаной, перемешайте до однородности и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до закипания и сразу снимите с плиты.
Когда смесь остынет, добавьте сахар, ванильный сахар, орехи и изюм, тщательно перемешайте. Переложите массу в форму, застеленную марлей, или в дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекала.
Оставьте десерт в холодильнике минимум на двое суток. За это время пасха станет плотной, ароматной и приобретет тот самый «царский» вкус.
Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста.