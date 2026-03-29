Царская заварная пасха без хлопот: нежный десерт, который тает во рту и удивляет вкусом

Если хочется приготовить по-настоящему праздничный десерт, попробуйте заварную пасху. Она получается невероятно нежной, кремовой и насыщенной по вкусу. При этом сам процесс прост: немного времени у плиты — и дальше десерт дозревает сам.

Ингредиенты:

творог — 1 кг;

сахар — 400 г;

сметана 20% — 300 г;

яйца — 5 шт.;

ванильный сахар — 10 г;

орехи — 50 г;

изюм — 50 г.

Приготовление

Творог лучше взять жирный — так пасха получится особенно мягкой. Соедините его с яйцами и сметаной, перемешайте до однородности и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до закипания и сразу снимите с плиты.

Когда смесь остынет, добавьте сахар, ванильный сахар, орехи и изюм, тщательно перемешайте. Переложите массу в форму, застеленную марлей, или в дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекала.

Оставьте десерт в холодильнике минимум на двое суток. За это время пасха станет плотной, ароматной и приобретет тот самый «царский» вкус.

