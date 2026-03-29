29 марта 2026 в 13:19

Царская заварная пасха без хлопот: нежный десерт, который тает во рту и удивляет вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется приготовить по-настоящему праздничный десерт, попробуйте заварную пасху. Она получается невероятно нежной, кремовой и насыщенной по вкусу. При этом сам процесс прост: немного времени у плиты — и дальше десерт дозревает сам.

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг;
  • сахар — 400 г;
  • сметана 20% — 300 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • орехи — 50 г;
  • изюм — 50 г.

Приготовление

Творог лучше взять жирный — так пасха получится особенно мягкой. Соедините его с яйцами и сметаной, перемешайте до однородности и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до закипания и сразу снимите с плиты.

Когда смесь остынет, добавьте сахар, ванильный сахар, орехи и изюм, тщательно перемешайте. Переложите массу в форму, застеленную марлей, или в дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекала.

Оставьте десерт в холодильнике минимум на двое суток. За это время пасха станет плотной, ароматной и приобретет тот самый «царский» вкус.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста.

Проверено редакцией
Читайте также
Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка
Общество
Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Общество
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Семья и жизнь
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Постный стол станет праздничным: этот рецепт риса поможет в воздержании
Семья и жизнь
Постный стол станет праздничным: этот рецепт риса поможет в воздержании
Домашний хлеб как пух — без молока и яиц: простой секрет тройной расстойки
Общество
Домашний хлеб как пух — без молока и яиц: простой секрет тройной расстойки
Марина Макарова
М. Макарова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

