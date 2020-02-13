https://static.news.ru/photo/a84603f4-4e48-11ea-80c6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гордеев Фото: duma.gov.ru

Большинство депутатов Госдумы РФ поддержало кандидатуру бывшего вице-премьера Алексея Гордеева на пост зампредседателя нижней палаты парламента. На этой должности он сменил лидера фракции «Единой России» Сергей Неверова, написавшего заявление об увольнении.

Экс-вице-премьер получил мандат 85-летнего депутата-единоросса Геннадия Кулика. Его полномочия ГД РФ досрочно прекратила 11 февраля 2020 года, пишет «Интерфакс».

Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.

Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию наделить всех президентов России правом пожизненного членства в Совете Федерации после окончания властных полномочий.