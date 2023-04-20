Бывшего владельца «Азбуки вкуса» заподозрили в мошенничестве Экс-совладельца сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» задержали в Москве за мошенничество

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Бывший совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский был задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов. По имеющимся данным, предпринимателю официально предъявлено обвинение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками правоохранительных органов был задержан Якубовский Кирилл Вячеславович. После проведения с ним следственных действий ему официально было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — рассказал собеседник агентства.

При этом он не стал приводить деталей дела, в рамках которого был задержан Якубовский.

Официальных комментариев от правоохранителей и представителей бизнесмена пока не поступало.

Кирилл Якубовский являлся совладельцем холдинга, контролирующего торговую сеть «Азбука вкуса», с 2008 года. Летом 2014 года он продал свою долю партнерам, а позднее также продал долю сети «Кофе Хаус», перешедшей под контроль владельца «Шоколадницы».

Ранее стало известно, что столичные следователи задержали бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». По имеющимся данным, с экс-чиновницей проводят следственные действия.