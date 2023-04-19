В Ленобласти задержали директора психоневрологического интерната

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В Ленинградской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения задержан 39-летний директор Лужского психоневрологического интерната, сообщили «МК в Ленобласти» в пресс-службе регионального главка МВД России. По информации правоохранителей, мужчина, а также его 58-летний заместитель, 29-летний водитель и 46-летний гендиректор одной из угольных компаний подозреваются в присвоении денег, выделенных на покупку угля для соцучреждения.

По версии следствия, задержанные по предварительному сговору украли бюджетные средства, выделенные комитетом по соцзащите населения Ленобласти на покупку угля для котельной психоневрологического интерната. Было установлено, что подозреваемые изготовили фиктивный контракт на поставку угля на сумму 100 тысяч рублей, счет-фактуру и транспортную накладную о поставке угля в диспансер.

Денежные средства участники преступной группы присвоили, распорядившись ими по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

В ходе обысков в интернате, угольной компании и по местам жительства задержанных также были обнаружены деньги в различной валюте на сумму не менее 300 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия с участием задержанных. В ближайшее время им изберут меры пресечения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской. Чиновница подозревается в краже 1,5 млн рублей.