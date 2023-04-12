Чиновница из сферы здравоохранения в Брянской области попалась на взятке Замглавы департамента здравоохранения Брянской области подозревают в получении взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. По данным Telegram-канал «112», чиновница украла 1,5 млн рублей.

Возбуждено дело о взятке. Лариса Борщевская задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, — сказал собеседник агентства.

«112» сообщает, что Борщевская обеспечивала фирму «Ланцет» госконтрактами на поставку лекарств в обход конкурсов.

По данным ТАСС, 29 марта врио заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова также были задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

В Ростове-на-Дону правоохранители заподозрили более 20 высокопоставленных полицейских в организации преступного сообщества. ОПГ была создана для получения взяток с коммерсантов за непривлечение их к ответственности, таким образом фигуранты получили не менее 25 млн рублей.

Ранее бывшего ректора Томского политехнического университета Дмитрия Седнева заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. По данным следствия, он использовал полномочия ректора для фальшивого трудоустройства.