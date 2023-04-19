Экс-замминистра культуры задержали по делу о хищении Бывшую замминистра культуры РФ Ярилову задержали по делу о хищении с «Пушкинских карт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные следователи задержали бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов. По имеющимся данным, с экс-чиновницей в настоящее время проводят следственные действия.

Ярилова задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, — рассказал собеседник агентства.

Ольга Ярилова окончила Ярославское музыкальное училище имени Л. В. Собинова, с 2005 года работала на различных должностях в Минкультуры. Должность заместителя министра получила в 2018 году, в сентябре 2022 года уволилась по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска продлили арест председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю. Он будет находиться под стражей до 24 мая 2023 года. Митволь является основным фигурантом дела о хищении 950 млн рублей. Эти средства были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске.