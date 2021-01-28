Бывшего вице-премьера Сергея Приходько похоронили в Москве

https://static.news.ru/photo/4b55ec34-6163-11eb-956b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Federation Council/via Globallookpress.com

Бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько, умерший на 65-м году жизни, похоронен на Троекуровском кладбище. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, присутствовавший на траурной церемонии, назвал политика старшим товарищем, который на личном примере учил других выполнять ответственные задачи.

Представитель Кремля отметил, что трудился бок о бок с Приходько без малого двадцать лет.

Всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил, и на его примере очень многому учились. И действительно, человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил, — приводит слова Пескова Пятый канал.

Приходько в 1980 году окончил МГИМО, до 1997 года работал в структуре российского МИД. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. После трудился в администрации президента, в том числе на посту помощника главы государства. С 2013 по 2018 год занимал должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства.

Политик скончался 26 января после продолжительной болезни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига). Год назад, в январе 2020-го, премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником. Он должен был занимать эту должность до прекращения полномочий главы кабмина, писал NEWS.ru.