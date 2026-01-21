Бюджетный ужин из 3 ингредиентов: картофель в яичном мундире — просто и сытно

Откройте для себя самый бюджетный ужин: 3 ингредиента, 15 минут, и сытное блюдо готово. Картофель в яичном мундире поражает своей простотой и насыщенным вкусом.

Вкус получается домашним и очень гармоничным: хрустящие края картофеля, мягкая серединка, ароматный лук и нейтральная яичная нежность. Просто и сытно!

Для приготовления вам понадобится: 3–4 средние картофелины, крупная луковица, 3-4 яйца, соль и черный перец по вкусу. Картофель нарежьте тонкими кружочками (около 2-3 мм). Лук нарежьте полукольцами. Разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством масла. Выложите картофель и лук, посолите, поперчите и обжаривайте, периодически помешивая, 7–10 минут, пока картофель не станет мягким и не начнет подрумяниваться. В это время в миске взбейте яйца с щепоткой соли до однородности. Когда картофель будет почти готов, равномерно распределите его по сковороде и залейте яйцами. Уменьшите огонь до среднего, накройте сковороду крышкой и готовьте по 5–7 минут с двух сторон под крышкой. Подавайте горячим.

