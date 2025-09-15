Бюджетный рыбный суп: быстрый рецепт для вкусного обеда

Рецепт этого супа стоит держать под рукой: он выручает, когда нет времени на долгую готовку или хочется сэкономить. Бульон варить отдельно не нужно, поэтому блюдо получается не только недорогим, но и быстрым. При этом суп выходит питательным, ароматным и сытным.

Ингредиенты

консервированная скумбрия (можно заменить килькой) — 1 банка

картофель — 4 шт.

манная крупа — 1,5 ст. ложки

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

вода — 2 л

лавровый лист, соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Вскипятите 2 литра воды. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель.

Шаг 2.

Морковь натрите на терке, лук нарежьте кубиками. Их можно сразу опустить в кастрюлю или предварительно слегка обжарить — оба варианта подойдут.

Шаг 3.

Когда овощи сварятся, добавьте консервированную скумбрию вместе с жидкостью из банки. Рыбу разломайте на небольшие кусочки.

Шаг 4.

Всыпьте манку, посолите, поперчите, положите лавровый лист. Дождитесь, пока крупа разбухнет. Перед подачей можно посыпать свежей зеленью.

Такой суп готовится всего за 20–25 минут, но получается наваристым и вкусным. Он станет отличным решением для быстрого обеда или ужина.

Нежное, тающее во рту мясо — это не только удел ресторанов, но и достижимый результат на домашней кухне. Главный секрет превращения даже жесткого куска в деликатес скрыт в одной скромной специи.