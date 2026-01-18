Атака США на Венесуэлу
Быстрый завтрак может быть эффектным: готовим сочный омлет с креветками на тартине — 20 минут до шедевра

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Каждый компонент в этом блюде выверен: хруст тартина, нежность омлета, упругость креветок, маслянистость авокадо и яркий акцент чесночно-лимонного соуса. Собрать все на одной тарелке — значит гарантировать себе гастрономическое удовольствие с первого до последнего кусочка.

Для соуса айоли 1/2 зубчика чеснока растираю в пасту с щепоткой соли. Смешиваю его с 1/2 яичного желтка и 1/2 ч. л. лимонного сока. Не переставая взбивать вилкой или венчиком тончайшей струйкой вливаю 50 мл оливкового масла до получения густой эмульсии. Приправляю копченой паприкой и солью по вкусу. 2 ломтика хлеба тартин обжариваю на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки с двух сторон. 10 очищенных креветок обжариваю на смеси оставшегося сливочного (0,5 ст. л.) и оливкового (1 ч. л.) масел, приправляю солью, перцем и сбрызгиваю соком лайма, жарю по 1–2 минуты с каждой стороны. 4 яйца взбиваю с 4 ст. л. сливок, солью и перцем.

На сковороде с антипригарным покрытием на очень маленьком огне готовлю омлет, постоянно помешивая лопаткой, пока он не схватится в нежные влажные творожки. Собираю блюдо: на тартин намазываю немного айоли, выкладываю ломтики 1 авокадо, затем порцию кремового омлета, сверху — креветки. Поливаю еще немного соусом, посыпаю мелко нарезанным шнитт-луком, тонкими колечками чили и сбрызгиваю каплей оливкового масла.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

