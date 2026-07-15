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15 июля 2026 в 18:00

Быстрый ужин в жару, когда невозможно стоять у горячей плиты: беру лаваш и творог — выходит вкуснее налистников

Фото: D-NEWS.ru
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В летнюю жару, когда плита раскаляет кухню, а ужин никто не отменял, трубочки из лаваша с творожной начинкой — лучшее решение. Они получаются сытными, пекутся 20 минут, не требуют жарки. Выходит вкуснее налистников и проще.

Для блюда возьмите упаковку круглого лаваша, 400 г творога, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 3 ст. л. сметаны, ванилин. Смешайте (можно в блендере) творог с сахаром, яйцом и двумя ложками сметаны до пасты. Каждый лаваш смажьте начинкой, сверните рулетики, выложите на пергамент. Сверху трубочки смажьте небольшим слоем сметаны, выпекайте при 180°С 20 минут до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить трубочки с творогом. Результат порадовал: трубочки оказались вкусными и в горячем, и в холодном виде. С рецептом легко экспериментировать, например можно добавить цедру лимона для свежести и кунжут для хруста.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в сыре, — завтрак или ужин, который готовится сам.

Проверено редакцией
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