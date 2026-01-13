Атака США на Венесуэлу
Быстрый рецепт из яиц на ужин: овощная запеканка из любых овощей — можно взять те, что морозили летом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется легкого, полезного и при этом сытного ужина, эта овощная запеканка выручает идеально. Хороша тем, что можно использовать любые овощи: свежие или те, что остались с летних заготовок в морозилке. Запеканка получается нежной, ароматной и отлично насыщает, не перегружая желудок. А главное — готовится быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты: кабачок — 200 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., помидор — 1 шт., яйца — 2 шт., молоко 1% — 50 г, сыр — 50 г, соль и черный перец — по вкусу, зелень — по вкусу.

Приготовление: морковь и кабачок нарезаем тонкими кольцами — это важно, чтобы они пропеклись одновременно с другими овощами. Лук режем четвертькольцами, перец — тонкими полосками, помидор — кружочками. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем овощи слоями: морковь, лук, кабачок, болгарский перец и сверху помидоры. Каждый слой слегка солим и перчим. Отправляем форму в духовку, разогретую до 200°C, на 15–20 минут, пока овощи не станут мягкими. Тем временем взбиваем яйца с молоком, солью и перцем. Сыр натираем на крупной терке, зелень мелко рубим. Достаем овощи из духовки, посыпаем зеленью, заливаем яичной смесью и сверху распределяем сыр. Возвращаем в духовку еще на 5–7 минут, пока заливка не схватится, а сыр не расплавится.

Ранее мы делились рецептом курицы в интересном соусе на сковороде. Никакого сухого мяса и готовится за минуты.

Проверено редакцией
