Быстрый малосольный салат из помидоров и огурцов — готовим в пакете: к шашлыку или ужину

Малосольный салат из огурцов и помидоров в пакете — это гениально быстрая закуска, которая готовится без миски и без возни.

Сочные овощи, свежая зелень, чеснок и пряный маринад встряхиваются прямо в пакете, и уже через 15–20 минут вы получаете хрустящий ароматный салат с легкой солоноватостью. Идеально к шашлыку, мясу или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления понадобится: 3–4 огурца, 3–4 помидора, пучок зелени (укроп, петрушка), 2–3 зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, перец по вкусу.

Рецепт: огурцы и помидоры нарежьте дольками или кружочками. Зелень мелко порубите, чеснок выдавите через пресс. Сложите все ингредиенты в прочный полиэтиленовый пакет. Добавьте сахар, соль и перец. Завяжите пакет, оставив немного воздуха внутри.

Энергично потрясите пакет 1–2 минуты, чтобы овощи и специи равномерно перемешались. Оставьте пакет при комнатной температуре на 15–20 минут. Периодически встряхивайте.

