Быстрая шаурма с яйцами и копченым сыром — чумовой рецепт из самых обычных продуктов

Быстрая шаурма с яйцами и копченым сыром — чумовой рецепт из самых обычных продуктов

Быстрая шаурма с яйцами и копченым сыром — чумовой рецепт из самых обычных продуктов. Любители быстрой еды оценят этот уникальный рецепт — шаурма с вареными яйцами, зеленью, копченым сыром, чесноком, майонезом и авокадо. Это отличная замена обычным перекусам, ведь такая шаурма проста в приготовлении и насыщена витаминами.

Нам понадобятся следующие ингредиенты: тонкий лаваш (1 лист), вареные яйца (2 шт.), копченый сыр косичка или колбасный (100 г), авокадо (1 плод), зелень (петрушка, укроп), чеснок (1 зубчик), майонез (2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Вареные яйца нарежем мелкими кубиками, сыр потрем на крупной терке, авокадо нарежем тонкими ломтиками. Зелень мелко порубим, чеснок измельчим и смешаем с майонезом. Лаваш смазываем чесночным майонезом, выкладываем начинку слоями: сыр, яйца, авокадо, зелень. Сворачиваем лаваш в плотный рулет, обжариваем и разрезаем на удобные кусочки. Подобная шаурма идеальна для рабочего перерыва или перекуса на ходу. Она сбалансирована по составу и дает энергию надолго.

Ранее мы готовили классную закуску на поджаристый хлеб — идеально к вину и просто так. Нужно испечь перцы и смешать с тремя простыми ингредиентами.