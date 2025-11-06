Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 08:30

Быстрая шаурма с яйцами и копченым сыром — чумовой рецепт из самых обычных продуктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быстрая шаурма с яйцами и копченым сыром — чумовой рецепт из самых обычных продуктов. Любители быстрой еды оценят этот уникальный рецепт — шаурма с вареными яйцами, зеленью, копченым сыром, чесноком, майонезом и авокадо. Это отличная замена обычным перекусам, ведь такая шаурма проста в приготовлении и насыщена витаминами.

Нам понадобятся следующие ингредиенты: тонкий лаваш (1 лист), вареные яйца (2 шт.), копченый сыр косичка или колбасный (100 г), авокадо (1 плод), зелень (петрушка, укроп), чеснок (1 зубчик), майонез (2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Вареные яйца нарежем мелкими кубиками, сыр потрем на крупной терке, авокадо нарежем тонкими ломтиками. Зелень мелко порубим, чеснок измельчим и смешаем с майонезом. Лаваш смазываем чесночным майонезом, выкладываем начинку слоями: сыр, яйца, авокадо, зелень. Сворачиваем лаваш в плотный рулет, обжариваем и разрезаем на удобные кусочки. Подобная шаурма идеальна для рабочего перерыва или перекуса на ходу. Она сбалансирована по составу и дает энергию надолго.

Ранее мы готовили классную закуску на поджаристый хлеб — идеально к вину и просто так. Нужно испечь перцы и смешать с тремя простыми ингредиентами.

Читайте также
Калорийная бомба или полезный перекус: врач вынесла приговор шаурме
Здоровье/красота
Калорийная бомба или полезный перекус: врач вынесла приговор шаурме
Без него не обходится ни одно застолье: закусочный рулет из лаваша с селёдкой, свеклой и сыром — просто, но его съедают быстрее икры
Общество
Без него не обходится ни одно застолье: закусочный рулет из лаваша с селёдкой, свеклой и сыром — просто, но его съедают быстрее икры
Круче омлета: оригинальный завтрак из обычных продуктов — яичные рулетики с крабовыми палочками
Общество
Круче омлета: оригинальный завтрак из обычных продуктов — яичные рулетики с крабовыми палочками
Не оливье и не шуба: теперь это хит новогоднего стола — готовим «Гнездо глухаря» с картофельной соломкой
Общество
Не оливье и не шуба: теперь это хит новогоднего стола — готовим «Гнездо глухаря» с картофельной соломкой
Авокадо — эликсир молодости на вашей кухне: как плод творит чудеса с кожей и волосами за 30 дней
Общество
Авокадо — эликсир молодости на вашей кухне: как плод творит чудеса с кожей и волосами за 30 дней
шаурма
лаваш
яйца
простой рецепт
авокадо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.