Было кому вступиться: дело о перестрелке в башне «Око» пришло к приговору

Пресненский суд вынес приговор двоим участникам перестрелки в башне «Око» Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову. Инцидент, последствия которого отражены в судебном акте, произошёл ещё в 2017 году. В результате умер один человек, ещё несколько получили ранения. Подробности дела и отношение сторон к решению суда — в материале NEWS.ru.

Пресненский суд в лице судьи Александры Авдотьиной вынес приговор участникам перестрелки в башне «Око» Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову. Их признали виновными в покушении на убийство и убийстве, хулиганстве с применением оружия и незаконном его хранении и приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима соответственно. Прокуратура просила приговорить их к 19,5 и 18,5 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей для каждого.

Пресс-служба Пресненского районного суда

Адвокат Магомеда Исмаилова Андрей Орлов в разговоре с NEWS.ru заявил, что намеревается обжаловать и вердикт присяжных, и приговор. По его словам, речь идёт о многочисленных процессуальных нарушениях. Орлов считает, что признание подсудимых виновными в отсутствие доказательств, — одно из них. Также грубым нарушением он назвал и обвинительный приговор суда: по утверждению адвоката, если присяжные выносят обвинительный вердикт в отсутствие доказательств, то судья должен направить дело на новое рассмотрение или отменить их решение.

Невзирая на нашу позицию, которую мы заявляли, она не была воспринята присяжными. На наш взгляд, была совершена судебная ошибка здесь. Поскольку не было ни одного обстоятельства, не было хулиганства. Даже то хулиганство, которое признали доказанным, попадает под административное правонарушение, потому что там речь идёт только об оскорблениях в ответ на якобы обоснованную просьбу убрать автомобиль. Это чистая административка. У нас, у адвокатов, недоумение по поводу того, что это можно назвать преступлением. Андрей Орлов адвокат адвокат

Также недоказанным считает адвокат и эпизод, где Исмаилов якобы дал команду стрелять. Изначально, говорит Орлов, потерпевшие опознавали подсудимого и говорили, что «он стоял на парковке и никому не мешал», а на прямой вопрос следователя, давал ли он команду стрелять, отвечали отрицательно. Однако через полгода показания изменились.

Следующий эпизод обвинения — похищение пистолета. По мнению Орлова, у присяжных не было оснований считать вину Исмаилова в похищении оружия доказанной, так как в пользу этой версии не было ни одного доказательства.

Был один свидетель, который давал такие показания (о присвоении Исмаиловым оружия — NEWS.ru). Он не пришёл в суд. Не пришёл потому, что в суде раньше него был допрошен представитель охраны Росгвардии, и он сказал, что этот свидетель сам совершил незаконное завладение оружием, — сказал адвокат.

Он также предположил, что суд не назначил штраф в 1 млн рублей, о котором просило обвинение по статье о хулиганстве, в связи с категоричной позицией защиты.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, работавший советником главы Росгвардии на момент событий 2017 года, напротив, считает приговор справедливым. В дальнейшем он рассчитывает на то, что будут наказаны и следователи, сфальсифицировавшие доказательства, и организаторы преступления. Депутат напомнил, что именно фальсификация доказательств позволила ныне арестованному следователю Левону Агаджаняну предъявить обвинения «не зачинщикам, а потерпевшим».

Экс-следователь Левон Агаджанян Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

В 2018 году обвинение было предъявлено второй стороне конфликта — охранникам подведомственной Росгвардии организации.

Следователь попытался сделать обвиняемыми одного погибшего, а другого тяжело раненного человека. Из того, как следствие попыталось исказить картину на 180 градусов, возникала абсурдная ситуация — работники ФГУП «Охрана Росгвардии» из хулиганских побуждений открыли стрельбу. Притом, что нет сомнений, что стрельба была открыта не ими, потерпевшие пытались до последнего нейтрализовать ситуацию. Александр Хинштейн депутат Госдумы депутат Госдумы

Хинштейн видит две причины прекращения преследования. Первая — в материалах дела «всё было настолько шито белыми нитками»: по мнению парламентария, невозможно обвинять людей в том, что они открыли стрельбу, если в это время они лежат в больнице, и из них извлекают пули. Вторая — принципиальная позиция Росгвардии и прокуратуры, которая провела проверку и обнаружила нарушения в ходе следствия.

Кроме того, Хинштейн отмечает, что сыграло свою роль и то, что потерпевшие были работниками подведомственной организации Росгвардии и, соответственно, за них было кому вступиться.

Перестрелка произошла 17 ноября 2017 года в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити». В тот день в башне отмечал свой 50-летний юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. На торжество были приглашены 250 человек, перед ним выступали Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Любовь Успенская. Среди приглашённых был и бывший акционер компании «Вимм-Билль-Данн» Григорий Юшваев. Конфликт, переросший в перестрелку, произошёл с участием охранников Юшваева — Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, сотрудников Росгвардии, охранявших здание, и охранников остальных гостей. Причиной инцидента стала просьба последних перепарковать «Майбах» Юшваева, который перекрыл проезд на парковку остальным автомобилям. Словесный конфликт закончился перестрелкой. В результате неё пострадали пять человек, а один был убит. Им оказался охранявший именинника сотрудник ЧОПа Платон Койда. Как установило следствие, мужчину ранил другой участник перестрелки, его коллега Кирилл Титоренко. Исмаилову и Хамидову в итоге вменили лишь покушение на убийство.

Вход в башню «Око» Московского международного делового центра «Москва-Сити» Максим Григорьев/ТАСС

14 мая 2021 года коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении Исмаилова и Хамидова. Заседатели признали обоих виновными по целому перечню обвинений: Исмаилова — в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), в подстрекательстве к покушению на убийство (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК), в хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК), в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК), Хамидова — в тех же преступлениях, за исключением подстрекательства к убийству. Адвокат Исмаилова Андрей Орлов уточнил, что присяжные ответили отрицательно на вопрос суда, заслуживают ли подсудимые снисхождения.

Изначально обвинение предъявили только Исмаилову и Хамидову, вменяли только хулиганство. Именно их посчитали зачинщиками конфликта. Однако в августе 2018 года следствие резко пересмотрело свою точку зрения на ход событий. Обвинение предъявили сотруднику Росгвардии Дмитрию Якобсону, получившему в день перестрелки серьёзное ранение. Следствие решило, что именно с его подачи разгорелся конфликт. Однако уже спустя полгода дело против Якобсона и его коллег закрыли за отсутствием состава преступления. После этих событий ведший дело о перестрелке следователь Левон Агаджанян уволился из СК, а дело передали в центральный аппарат ведомства. В декабре 2020 года обвиняемым стал и сам Агаджанян. Ему вменили превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Выяснилось, что Агаджанян подменил гильзы на месте преступления и оказывал давление на свидетелей. Подменой улик он якобы занимался по просьбе бизнесмена Юшваева, чьи охранники оказались в числе фигурантов уголовного дела. Сейчас бывший следователь находится в СИЗО.