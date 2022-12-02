«Бузова окончательно убрала Собчак»: Соловьев сравнил экс-ведущих «Дома-2» Соловьев назвал Бузову «живой » и «стоящей» по сравнению с Собчак

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ольга Бузова

Владимир Соловьев похвалил Ольгу Бузову за гуманитарную помощь российским бойцам и раскритиковал за «трусость» Ксению Собчак. По мнению журналиста, которое он выразил в своей программе «Соловьев. LIVE» на телеканала «Россия 1», Бузова намного превосходит Собчак по моральным качествам.

Интересно, ведь Бузова окончательно убрала Собчак как стоящую. Просто нет никакой Собчак. Есть трусливое, цокающее создание, которое предало всех своих, сбежало, — припомнил телеведущей историю с сотрудниками Telegram-канала, в отношении которых расследуется дело о вымогательстве.

Но не только этот факт вызвал негодование журналиста.

Потом Собчак думает, что договорилась, вернулась, выпустила какое-то заявление, лишь бы не сесть в тюрьму, за абсолютное подлое проявление своей меркантильной душонки, — описал свое видение продолжения истории Соловьев.

Что же касается Бузовой, то с нее телеведущий посоветовал брать пример всем медийным персонам, которая не побоялась поехать в Донецк и раздать закупленную ею же гуманитарную помощь. А после этого, отметил телеведущий, артистка написала веселую песню и хорошо ее исполнила.

Ольга — живая! На все происходящее и очень остроумно отреагировала. Честно говоря, я даже в последнее время, не являясь фанатом ее вокальной традиции, решил, что ну это прям прикольно и смешно. Она взяла и умыла всех, — заключил Соловьев.

Ранее Ксения Собчак написала пост в Telegram с извинениями в адрес главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По словам журналистки, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном. Она выразила надежду, что суд проявит добродушие к ним.