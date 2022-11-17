Собчак извинилась перед Чемезовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак написала пост в Telegram с извинениями в адрес главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По словам журналистки, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном. Она выразила надежду, что суд проявит добродушие к ним.

Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. <...> Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения, — высказала Собчак.

Ранее сообщалось, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей.

Telegram-канал Baza сообщил, что Собчак дала указание своим журналистам опубликовать пост в Telegram-канале, в котором упоминался Чемезов. По информации канала, светская львица отправила фактуру о вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, на которой в том числе присутствовали Чемезов и певец Григорий Лепс.

Следствие предполагает, что за удаление поста о присутствии Чемезова на вечеринке в честь дня рождения Бокарева коммерческий директор холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов потребовал 11 млн рублей у гендиректора Ростеха.