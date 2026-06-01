01 июня 2026 в 09:00

Бутоны не вянут неделями: хитрый способ продлить цветение тюльпанов на клумбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тюльпаны часто радуют совсем недолго: только распустились — и лепестки уже начинают осыпаться. Но опытные дачники знают простой способ, который помогает заметно продлить цветение и сохранять клумбу яркой почти вдвое дольше. Все дело в правильной подкормке и нескольких нюансах ухода.

Главным помощником для тюльпанов считается калий. Именно он укрепляет стебли, помогает бутонам дольше держать форму и поддерживает силы луковиц. Подкармливать цветы лучше сразу после появления первых листьев. Для этого подойдет раствор калийной соли — одна столовая ложка на ведро воды. Поливать растения достаточно раз в две недели.

Не менее важен умеренный полив. Если почва сверху подсохла на пару сантиметров, цветам нужна влага. А вот перелив тюльпаны переносят плохо — луковицы могут начать загнивать. Дополнительно полезно замульчировать землю соломой или корой: так влага сохранится дольше, а сорняков станет меньше.

Также тюльпанам нужен солнечный участок. В тени стебли вытягиваются, а бутоны быстрее теряют свежесть. Не стоит забывать и про защиту от тли — регулярный осмотр растений поможет вовремя заметить проблему.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь любуется цветущими тюльпанами гораздо дольше обычного. Она также советует сразу удалять увядшие бутоны — так растение не тратит силы на семена и лучше сохраняет луковицу до следующего сезона.

Проверено редакцией
Марина Макарова
