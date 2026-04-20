20 апреля 2026 в 15:45

Бутерброды съели и забыли про колбасу: кремовая намазка с беконом улетает за секунды

Эти бутерброды легко перепутать с ресторанной закуской, но готовятся они буквально за считаные минуты. Секрет — в удачном сочетании простых продуктов: нежная намазка, хрустящий бекон и легкая кислинка создают насыщенный и запоминающийся вкус.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • бекон сырокопченый — 80–100 г;
  • огурцы маринованные — 80 г;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • хлеб — 6–8 ломтиков;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Белки нарежьте мелким кубиком, так же измельчите огурцы. Бекон обжарьте до хруста и нарежьте кусочками.

Желтки разомните вилкой, смешайте с майонезом, сметаной и горчицей до кремовой массы, добавьте соль и перец. Соедините все вместе и перемешайте.

Хлеб слегка подрумяньте, выложите намазку и подавайте сразу. Получается идеальный баланс: хруст, нежность и легкая пикантность. Такие бутерброды исчезают со стола быстрее, чем их успевают приготовить.

Если хочется приготовить что-то быстро, эффектно и без лишнего мяса, салат «Ловелас» — находка.

Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
