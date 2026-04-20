Бутерброды съели и забыли про колбасу: кремовая намазка с беконом улетает за секунды

Эти бутерброды легко перепутать с ресторанной закуской, но готовятся они буквально за считаные минуты. Секрет — в удачном сочетании простых продуктов: нежная намазка, хрустящий бекон и легкая кислинка создают насыщенный и запоминающийся вкус.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- бекон сырокопченый — 80–100 г;
- огурцы маринованные — 80 г;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- хлеб — 6–8 ломтиков;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Белки нарежьте мелким кубиком, так же измельчите огурцы. Бекон обжарьте до хруста и нарежьте кусочками.
Желтки разомните вилкой, смешайте с майонезом, сметаной и горчицей до кремовой массы, добавьте соль и перец. Соедините все вместе и перемешайте.
Хлеб слегка подрумяньте, выложите намазку и подавайте сразу. Получается идеальный баланс: хруст, нежность и легкая пикантность. Такие бутерброды исчезают со стола быстрее, чем их успевают приготовить.
Если хочется приготовить что-то быстро, эффектно и без лишнего мяса, салат «Ловелас» — находка.