Бутерброды съели и забыли про колбасу: кремовая намазка с беконом улетает за секунды

Эти бутерброды легко перепутать с ресторанной закуской, но готовятся они буквально за считаные минуты. Секрет — в удачном сочетании простых продуктов: нежная намазка, хрустящий бекон и легкая кислинка создают насыщенный и запоминающийся вкус.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

бекон сырокопченый — 80–100 г;

огурцы маринованные — 80 г;

майонез — 1–2 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

хлеб — 6–8 ломтиков;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Белки нарежьте мелким кубиком, так же измельчите огурцы. Бекон обжарьте до хруста и нарежьте кусочками.

Желтки разомните вилкой, смешайте с майонезом, сметаной и горчицей до кремовой массы, добавьте соль и перец. Соедините все вместе и перемешайте.

Хлеб слегка подрумяньте, выложите намазку и подавайте сразу. Получается идеальный баланс: хруст, нежность и легкая пикантность. Такие бутерброды исчезают со стола быстрее, чем их успевают приготовить.

