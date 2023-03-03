Бут объяснил повышенный интерес к нему со стороны американских спецслужб Бизнесмен Бут рассказал, что американские спецслужбы предлагали ему сотрудничество

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Виктор Бут

Бизнесмен Виктор Бут рассказал, что, когда он попал в тюрьму в США, где провел 15 лет, американские спецслужбы предложили ему сотрудничество. В беседе с Lenta.ru предприниматель объяснил, что повышенный интерес к нему был вызван тем, что американцы рассчитывали от него получить компромат на первых лиц России.

Они считали, что я обладаю некими данными, которые могли бы помочь им выстроить кампанию по очернению российского руководства. За это мне и моей семье, которая еще до суда приехала в США, обещали грин-карты и безбедное существование, — пояснил Бут.

Бизнесмен отметил, что первые несколько часов после ареста представители спецслужб предлагали ему сотрудничество лично, после чего начали действовать через публичного адвоката, назначенного судом в Нью-Йорке. Такие предложения поступали к нему каждый день. Через какое-то время Буту удалось нанять частного правозащитника.

Предприниматель рассказал, что был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде, а 16 ноября 2010 года был экстрадирован в США. Он пояснил, что попал «на радар американских спецслужб» из-за сотрудничества с представителями правительств разных стран Африки.

Россиянин Виктор Бут ранее пожаловался, что в доставленных личных вещах после освобождения из американской тюрьмы не хватало части документов и картин. Он отметил, что при этом ему вернули поношенный спортивный костюм, тапочки и кроссовки.

8 декабря 2022 года Бута обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, и россиянин смог вернуться домой. Штаты обвиняли предпринимателя в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма.