Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 07:34

Бургершоны — рецепт забытый, а зря. Вот как сделать маринованные огурчики по-настоящему вкусными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет этих огурцов — не просто уксус, а выдержка под гнетом. Влага уходит, остается чистый хруст.

Ингредиенты

Огурец — 1 кг, лук репчатый — 400 г, соль — 70 г, уксус яблочный 6% — 300 мл, сахар-песок — 200 г, горчица дижонская — 2 ст. л., куркума — 1 ч. л., перец душистый (горошек) — 3 шт.

Как готовлю

Сначала стерилизую банки и крышки — дело привычное. Нарезаю огурцы кружочками в 3–5 мм, лук — кольцами, солю все вместе, сверху кладу груз в 2 кг и оставляю на 3 часа. Тем временем варю маринад: уксус, сахар, горчицу и душистый перец довожу до кипения, помешиваю, чтобы сахар разошелся, добавляю куркуму.

Откидываю огурцы с луком на дуршлаг, промываю холодной водой, перекладываю в кипящий маринад и варю 2 минуты. Горячим раскладываю по банкам, закатываю, переворачиваю до полного остывания. Храню в холодильнике — огурцы плотные, хрустящие и с легкой пикантностью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Огурцы под прессом стали такими упругими, что ломятся, а не режутся. Лук тоже впитал маринад и стал сладковато-пикантным — я даже добавил его в салат вместо свежего.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших при обрушении моста на приморском пляже
ЕС внесет 250 человек в черный список по России
«Станут целями»: Иран пригрозил третьим странам на фоне ударов США
Путин рассказал, какие люди нужны России
ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России
Послы ЕС не утвердили 21-й пакет санкций к совету министров
Поляки вышли на «Волынский марш» с лозунгами против помощи Киеву
Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Обломки БПЛА спровоцировали пожар на российском предприятии
Посол Украины в США оказалась в центре нового скандала
Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению
Юрист раскрыла, можно ли добавить созаемщика в ипотечный договор
ФСБ раскрыла детали срыва готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы РФ
ФСБ сообщила о задержании участников подготовки атак на аэродромы РФ
ФСБ раскрыла схему доставки дронов для атак на аэродромы России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы
Более 300 дронов атаковали регионы России этой ночью
Российские туристы на гидроциклах пытались прорваться к границе трех стран
Психолог объяснила, почему успешные люди часто чувствуют себя несчастными
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.