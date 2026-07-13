Бургершоны — рецепт забытый, а зря. Вот как сделать маринованные огурчики по-настоящему вкусными

Бургершоны — рецепт забытый, а зря. Вот как сделать маринованные огурчики по-настоящему вкусными

Секрет этих огурцов — не просто уксус, а выдержка под гнетом. Влага уходит, остается чистый хруст.

Ингредиенты

Огурец — 1 кг, лук репчатый — 400 г, соль — 70 г, уксус яблочный 6% — 300 мл, сахар-песок — 200 г, горчица дижонская — 2 ст. л., куркума — 1 ч. л., перец душистый (горошек) — 3 шт.

Как готовлю

Сначала стерилизую банки и крышки — дело привычное. Нарезаю огурцы кружочками в 3–5 мм, лук — кольцами, солю все вместе, сверху кладу груз в 2 кг и оставляю на 3 часа. Тем временем варю маринад: уксус, сахар, горчицу и душистый перец довожу до кипения, помешиваю, чтобы сахар разошелся, добавляю куркуму.

Откидываю огурцы с луком на дуршлаг, промываю холодной водой, перекладываю в кипящий маринад и варю 2 минуты. Горячим раскладываю по банкам, закатываю, переворачиваю до полного остывания. Храню в холодильнике — огурцы плотные, хрустящие и с легкой пикантностью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Огурцы под прессом стали такими упругими, что ломятся, а не режутся. Лук тоже впитал маринад и стал сладковато-пикантным — я даже добавил его в салат вместо свежего.