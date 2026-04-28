Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:30

Булочки как из пекарни, только лучше: добавила злаки — и домашние смели все за минуту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зачем покупать выпечку с непонятным составом, если мягкие и ароматные булочки легко сделать дома? Этот рецепт хорош тем, что обычное тесто превращается в более полезное и интересное за счет злаков. Получается пышно, вкусно и с легким хрустом.

Ингредиенты:

  • теплое молоко — 250 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сухие дрожжи — 2 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • мука — 400 г;
  • смесь злаков — 2 ст. л.;
  • яичный белок — для смазывания;
  • кунжут — для посыпки.

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте соль и сахар, оставьте на 15 минут. Отдельно взбейте яйцо с маслом, соедините с молочной смесью и влейте уксус. Постепенно вмешайте муку и злаки, замесите мягкое тесто и оставьте на час для подъема.

Сформируйте булочки, выложите в форму и дайте постоять еще 20 минут. Смажьте белком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 200 °C около 25 минут. Булочки получаются воздушными внутри и румяными снаружи, долго не черствеют и отлично подходят к любому столу.

Эти булочки — настоящий домашний хит, когда хочется мягкой и ароматной выпечки без сложных шагов. Благодаря удачному сочетанию молока и сливочного масла тесто получается воздушным, пористым и нежным, как бисквит.

Проверено редакцией
Читайте также
Мама знала и молчала: кладовщик насиловал умственно отсталого сына
Общество
Мама знала и молчала: кладовщик насиловал умственно отсталого сына
Смешала яйца и зелень — через 5 минут румяные «солнышки» готовы, сытнее и вкуснее пирожков
Общество
Смешала яйца и зелень — через 5 минут румяные «солнышки» готовы, сытнее и вкуснее пирожков
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Пачка творога и щепотка ванили — через 30 минут на столе ватрушки-свертки: нежнее, чем в пекарне
Общество
Пачка творога и щепотка ванили — через 30 минут на столе ватрушки-свертки: нежнее, чем в пекарне
Трюфели без сахара, но с вау-эффектом: сладкое без вины и лишних калорий — ем и не краснею
Общество
Трюфели без сахара, но с вау-эффектом: сладкое без вины и лишних калорий — ем и не краснею
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.