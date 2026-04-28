Булочки как из пекарни, только лучше: добавила злаки — и домашние смели все за минуту

Булочки как из пекарни, только лучше: добавила злаки — и домашние смели все за минуту

Зачем покупать выпечку с непонятным составом, если мягкие и ароматные булочки легко сделать дома? Этот рецепт хорош тем, что обычное тесто превращается в более полезное и интересное за счет злаков. Получается пышно, вкусно и с легким хрустом.

Ингредиенты:

теплое молоко — 250 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сухие дрожжи — 2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 50 мл;

уксус 9% — 1 ст. л.;

мука — 400 г;

смесь злаков — 2 ст. л.;

яичный белок — для смазывания;

кунжут — для посыпки.

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте соль и сахар, оставьте на 15 минут. Отдельно взбейте яйцо с маслом, соедините с молочной смесью и влейте уксус. Постепенно вмешайте муку и злаки, замесите мягкое тесто и оставьте на час для подъема.

Сформируйте булочки, выложите в форму и дайте постоять еще 20 минут. Смажьте белком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 200 °C около 25 минут. Булочки получаются воздушными внутри и румяными снаружи, долго не черствеют и отлично подходят к любому столу.

Эти булочки — настоящий домашний хит, когда хочется мягкой и ароматной выпечки без сложных шагов. Благодаря удачному сочетанию молока и сливочного масла тесто получается воздушным, пористым и нежным, как бисквит.