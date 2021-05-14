Будущий отец взорвался от злости, когда узнал, что у него будет девочка

https://static.news.ru/photo/fd1de26c-b5c0-11eb-8192-96000091f725_660.jpg Фото: matthb92 / tiktok

Молодой американец жутко разозлился, когда узнал, что у него будет дочь, а не сын. Его семья собралась, чтобы поучаствовать в съёмках сюрприза по раскрытию пола будущего ребёнка. Будущие отец и мать должны были лопнуть чёрный шар, внутри которого были другие шарики — розовые или голубые. Ролик они выложили в TikTok, и он сразу стал вирусным.

На кадрах видно, что пара прокалыват шар со знаками вопроса и из него вылетают маленькие розовые шары, что означает, что в семье родится девочка. Все члены большого семейства радовались и хлопали в ладоши, кроме будущего отца. Он буквально взорвался от злости.

*** (Чёрт возьми), — кричит отец и бросает на землю ленточки от шарика.

За пару недель у видео было больше 560 тысяч просмотров и сотни разъярённых пользователей написали самые нелицеприятные отзывы о реакции молодого отца. Они заранее посочувствовали ещё неродившейся девочке.

Судя по всему на руках у будущей мамы их первый ребёнок — и это тоже девочка. Ей американцы тоже сочувствуют, отметив, что её отец сам ещё большой ребёнок, который «ценит не детей, а только их гендерную принадлежность».

Ранее сообщалось, что фигуристка Татьяна Волосожар в июне снова станет мамой. 34-летняя спортсменка работала до седьмого месяца беременности. Однако сейчас, по её словам, уже стало тяжело и ей хочется поскорей встретиться с малышом.