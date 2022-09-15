Будина предупредила россиян о новой схеме мошенничества с буквой Z Актриса Будина: мошенники наживаются на букве Z и обманывают россиян

Фото: Министерство обороны РФ

Появился новый вид мошенников, которые собирают деньги на помощь беженцам и защитникам Донбасса, ставя на аватарку в соцсетях букву Z или флаг России, рассказала актриса Ольга Будина в беседе с «Царьградом». По ее словам, есть очень много проукраинских, прозападных блогеров, которые собирают средства, поэтому необходимо перепроверять, кто организовывает сбор.

Я хочу сказать, что есть недобросовестные «благотворители». Нужно перепроверять, кто организовывает сбор, на чью карту вы перечисляете деньги. Есть очень много проукраинских, прозападных блогеров, собирающих средства. Они могут поставить в соцсетях на аватарку букву Z или флаг России. Могут даже опубликовать несколько патриотических постов для прикрытия. Но в действительности наши люди, перечисляя им деньги, могут, сами того не зная, кормить врагов. Поэтому важна бдительность, — заключила актриса.

Будина подчеркнула, что сейчас на фоне обострения украинского конфликта у россиян нет никакого права не доверять Верховному главнокомандующему ВС России — президенту Владимиру Путину, поскольку он обладает всей полнотой информации. Артистка также призвала сограждан игнорировать сведения от «диванных военных аналитиков» и перепроверять данные из всех остальных медийных источников.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что разрабатывается законопроект, благодаря которому банки смогут приостанавливать переводы на два дня при возникновении подозрений о мошенничестве. По его словам, это даст больше времени клиентам и банкам для отмены сомнительных платежей. Данные о реквизитах мошенников будут находиться в специальной базе, где будет собрана информация о случаях и попытках переводов без согласия клиента.