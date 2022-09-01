В Госдуме рассказали о разработке закона для противодействия мошенникам Депутат Аксаков: клиентам банков дадут время отменить переводы мошенникам

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

В Госдуме разрабатывается законопроект, благодаря которому банки смогут приостанавливать переводы на два дня при возникновении подозрений о мошенничестве, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это даст больше времени клиентам и банкам для отмены сомнительных платежей. Данные о реквизитах мошенников будут находиться в специальной базе, где будет собрана информация о случаях и попытках переводов без согласия клиента.

То есть Банк России подозревает о принадлежности отдельных банковских счетов мошенникам или лицам, которые участвуют в цепочке мошеннических схем, и вносит их в базу данных. Задача кредитной организации — приостановить такой перевод на два дня, чтобы дать возможность клиенту выйти из-под влияния мошенника, — пояснил Аксаков.

Положения закона не означают, что переводы обязательно станут приостанавливать, поскольку банки смогут проводить проверку на признаки операций без согласия клиента еще до приема жалоб от него самого, рассказал парламентарий. По его словам, если банк, получив из базы данных информацию о возможном мошенничестве ничего не предпримет, ему придется восполнить клиенту полную сумму.

Также разрабатывается законопроект по созданию единой системы данных абонентов для отслеживания мошенников, использующих незарегистрированные SIM-карты. В случае обращения гражданина в банк сотрудники финансового учреждения смогут проверить по ней его персональные данные и сверить с реальными. В случае расхождения сведений обратившемуся может быть отказано в предоставлении кредита или совершении иных банковских сделок.