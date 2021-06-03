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«Будет соответствовать ценностям»: в России появится «белый Интернет»

12:46, 03 июня 2021
Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: Russian Government.Global Look Press

Власти России работают над созданием «белого Интернета» специально для школьников, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе ПМЭФ-2021. По его словам, контент в этой Сети «будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», передают «Народные новости».

Дети смогут пользоваться мессенджерами и соцсетями, но содержание страниц будут постоянно проверять специалисты.

Мы не идём по пути запрета — мы идём по пути тех возможностей, которые даёт цифровая образовательная среда. <...> Мы даём возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим, — подчеркнул он.

В «белом Интернете» будут размещаться фильмы, а также возможности для посещения театров или музеев онлайн. Кравцов уверен, что такие технологии не заменят традиционную систему образования, а дополнят её.

Ранее в НИУ ВШЭ назвали ключевые факторы неуспешности российской молодёжи. В их числе безработица, криминальные субкультуры, а также трудные жизненные ситуации.

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