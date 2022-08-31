«Будет эффектно»: назван идеально дополняющий осенний образ аксессуар Стилист Ким заявила, что перчатки идеально дополнят любой осенний образ

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Предстоящей осенью снова войдут в моду перчатки, этот аксессуар идеально дополнит образ, заявила NEWS.ru стилист Ольга Ким. По ее словам, цвет перчаток может перекликаться с любой другой одеждой в образе или являться единым акцентом, а яркие перчатки заставят обратить внимание именно на руки.

Можно попробовать осенью применить тренд с перчатками, очень много в показах было акцентных перчаток. Например, спокойного цвета пальто и яркие перчатки, именно сделать акцент на руках. Мне кажется, будет очень красиво, если полностью черный образ или синий, красные перчатки или какие-то яркие. Это будет эффектно. Можно, чтобы цвет перчаток как-то перекликался с любым другим аксессуаром в образе или был единым акцентом, — посоветовала Ким.

Ранее Ким пояснила, что осенью в тренде будут корсетные платья, юбки-макси, а также одежда из экокожи. По словам эксперта, по-прежнему остаются актуальными широкие брюки и джинсы, пиджаки с подплечниками и джемперы с объемными плечами, являющиеся отголосками моды 1980-х. Также стилист просила обратить внимание на пальто макси и юбки в стиле преппи или, как их по-простому называют, в стиле школьниц.

Ким добавила, что осенью бомберы можно носить как однотонные, так и в духе преппи с нашивками. Оба варианта идеально подойдут в сочетании с джинсами или полуспортивными образами.