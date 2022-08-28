Россиянам раскрыли главные модные тренды осени Стилист Ким назвала главные модные тренды осени

Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Осень уже совсем близко, и россияне стали задумываться о подходящей одежде в это время года, чтобы быть в тренде. Стилист Ольга Ким в беседе с NEWS.ru пояснила, что в золотую пору идеально пойдут корсетные платья, юбки-макси, а также одежда из экокожи. По словам эксперта, по-прежнему остаются актуальными широкие брюки и джинсы.

Актуальны корсетные платья, корсеты как топы, это скорее такой вечерний вариант, или можно носить корсет поверх рубашки, платья или трикотажного топа. Также очень актуальны юбки макси. Вариант до щиколотки вполне будет уместным в темном цвете. Они практичны в плане теплоты, но могут пачкаться. Подойдут под сухую погоду, не в дождь, — объяснила Ким.

Эксперт заверила, что предстоящей осенью в моде будет одежда из экокожи, из этого материала могут быть брюки, рубашки, юбки, костюм, тренчи. По-прежнему остаются актуальными пиджаки с подплечниками и джемперы с объемными плечами, являющиеся отголосками моды 1980-х. Это не новый тренд, он держится примерно четыре года, но теряет свою привлекательность, подчеркнула Ким. Также стилист просила обратить внимание на пальто макси и юбки в стиле преппи или, как их по-простому называют, в стиле школьниц.

В последние несколько лет длина пальто увеличивается, все ниже от колена. Сейчас это пальто почти до щиколоток. Этот тренд скорее для модниц, в грязь такое пальто надевать не стоит, только пощеголять в сухую погоду. Юбки в стиле преппи или юбки в стиле школьниц актуально носить, соблюдая стиль преппи, со свитшотами или бомберами. Это будет супербрендово, в духе модниц, — подчеркнула Ким.

Стилист добавила, что осенью бомберы можно носить как однотонные, так и в духе преппи с нашивками. Оба варианта идеально подойдут в сочетании с джинсами или полуспортивными образами.

Ранее стилист Влад Лисовец заявил, что в последние несколько лет модные тренды не особо меняются, грядущей осенью в моде вновь окажутся кожаные куртки, длинные плащи и искусственный мех. Он считает, что есть немало российских брендов, которые смогут достойно заменить ушедшие с отечественного рынка зарубежные компании.