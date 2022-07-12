Влад Лисовец назвал модные тренды этого сезона

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В последние несколько лет модные тренды не особо меняются, грядущей осенью в моде вновь окажутся кожаные куртки, длинные плащи и искусственный мех, заявил «Народным Новостям» стилист Влад Лисовец. Он считает, что есть немало российских брендов, которые смогут достойно заменить ушедшие с отечественного рынка зарубежные компании.

Я после февраля начал заниматься поиском российских брендов. И нашел их огромное количество. Есть реально бренды, которые, конечно, не массмаркет, и ценовая политика не супердешевая, но массмаркет в последнее время стоил очень дорого. Поэтому для всех желающих всегда можно будет найти и лаковую кожу, и мини-юбки, которые в моде, с колготками плотными, которые можно будет носить и осенью, и зимой, — отметил Лисовец.

По его словам, сейчас в тренде на замену кроссовкам придут остроносые казаки, ботинки или любая другая обувь на либо слишком маленьком каблуке, либо слишком большом. Также следящим за стилем россиянам следует обратить внимание на вязаные и ковровые свитеры, а также свитеры с цветочными принтами. По мнению Лисовца, все эти элементы гардероба можно найти в российских магазинах одежды.

Ранее стилист Ольга Ким заявила: чтобы легче переносить жару, лучше всего носить одежду светлых тонов из льна и хлопка либо из натуральных материалов с добавлением полиэстера. Она посоветовала выбирать более свободные фасоны, потому что в облегающей одежде жарко и некомфортно.