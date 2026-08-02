Бросаю семена в августе на землю — получаю цветочный голубой ковер в следующем мае

Незабудки — это одни из самых очаровательных весенних цветов, которые при посеве в августе гарантируют раннее и обильное цветение в следующем мае. Они создают в саду голубой ковер, который появляется одним из первых, едва сойдет снег.

При посадке в конце лета семена незабудок проходят естественную стратификацию, и весной дают дружные, крепкие всходы, которые быстро разрастаются, образуя плотные куртины из мелких небесно-голубых цветков с желтым центром, создающих эффект голубого озера или облака, парящего над землей. Незабудки предпочитают полутенистые места с влажной, плодородной почвой, а их неприхотливость и способность размножаться самосевом делают их идеальным выбором для садоводов, которые хотят получить раннюю красоту без лишних хлопот.

Ранее были названы цветы на замену флоксам для посадки в августе: зацветут уже следующим летом.