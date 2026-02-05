Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:00

Бросаю это в кастрюлю при варке яиц — скорлупа больше не трескается: кухонная хитрость, о которой знают не все

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Варка яиц кажется делом на пару минут, но сколько раз скорлупа лопалась в самый неподходящий момент. Белок вытекал в воду, а результат выглядел совсем не так аппетитно, как хотелось. Оказывается, есть простой и почти забытый способ избежать этой неприятности без лишних хлопот.

Опытные хозяйки давно используют одну маленькую хитрость. В кастрюлю с сырыми яйцами они добавляют обгоревшие спички. Да-да, самые обычные, деревянные. Такой прием помогает сохранить скорлупу целой даже при активном кипении воды. Яйца варятся аккуратно, белок остается внутри, а готовый продукт легко чистится и радует глаз.

Важно соблюдать несколько правил. Спички нужно класть в кастрюлю еще в холодную воду, до начала нагрева. Одной штуки мало, лучше взять три или четыре — так эффект будет заметнее. Использовать можно только обгоревшие спички, так как необгоревшие содержат серу и могут испортить вкус.

Если спичек под рукой нет, их легко заменить деревянными зубочистками. Три-четыре штуки, добавленные в холодную воду, работают по тому же принципу. Простой лайфхак экономит продукты, нервы и каждый раз дает аккуратный результат.

Ранее сообщалось, что многие сталкивались с разочарованием: оладьи на сковороде выглядят пышными, а в тарелке моментально опадают. Причина вовсе не в мастерстве хозяйки, а в нескольких важных нюансах приготовления теста. Исправив их, можно всегда получать воздушные, румяные и аппетитные оладьи.

Марина Макарова
М. Макарова
