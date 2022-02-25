Британским самолётам пообещали двухчасовой крюк при полётах через Россию

После ограничения воздушного пространства России для британских самолётов, им придётся делать «затратный» крюк, чтобы обогнуть территорию страны, заявил заслуженный пилот, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. По его словам, на такой маневр пилоты рейсов из Великобритании потратят полтора-два часа, пишет Lenta.ru.

В результате ограничения нашего воздушного пространства самолётам Великобритании придётся увеличивать маршрут на полтора-два часа. Россия — это ведь и китайское направление, и японское. Так что очень неудобно будет и очень затратно. Проблема в том, что у британского премьера Бориса Джонсона слова часто опережают мысль: он ограничил деятельность «Аэрофлота» на территории своего государства и получил вот такой ответ, — отметил Сытник.

При этом он выразил мнение, что такой прецедент станет хорошим сигналом для других государств, которые планировали ввести аналогичные ограничения против России. Он отметил, что ежедневно через территорию России пролетают 1500 самолётов.

Ранее Россия запретила прилёт или транзит самолётов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Накануне Великобритания ввела блокирующие санкции против «Аэрофлота». В ответ Росавиация направила авиавластям страны уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении и пригрозила зеркальными мерами.