Британские учёные рассказали, как изменились за год симптомы COVID-19

В течение года у коронавируса изменились основные симптомы. К такому выводу пришли учёные из Великобритании, которые опубликовали своё исследование в издании препринтов medRxiv.

Во время распространения в Великобритании с апреля по декабрь 2020 года уханьского штамма («альфа») пациенты жаловались на боли в горле, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния. Однако после того, как в стране начал преобладать вариант «дельта» (индийский штамм), к этим симптомам добавились головная боль и лихорадка, сообщает портал.

Сейчас первичными признаками COVID-19 следует считать слабость и повышенную утомляемость, после которых проявляются головная и мышечная боли, кашель, потеря обоняния и вкуса. Кроме того, иногда проявляются и проблемы с кишечником.

Отмечается, что у вакцинированных даже одним компонентом симптомы COVID проявляются слабее.

Ранее эксперты предупредили о длительном сохранении симптомов COVID-19. В их число входит кашель, одышка и частая утомляемость. При этом все вышеперечисленные признаки могут проявляться после любой тяжести заболевания. Кроме того, есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным исследования, которое проводилось с января 2020 года, этнические китайцы старше 65 лет оказались самыми стойкими по отношению к синдромам после заболевания. Объяснений данному феномену на сегодняшний день пока нет.