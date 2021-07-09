Эксперты предупредили о длительном сохранении симптомов COVID-19

Основные симптомы коронавируса, которые могут наблюдаться ещё в течение полугода после заражения — это кашель, одышка и частая утомляемость. Об этом пишет газета The Straits Times.

Сингапурские учёные отметили продолжительные симптомы головокружения и бессонницы. При этом все вышеперечисленные признаки могут проявляться после любой тяжести заболевания. Кроме того, есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что кроме лёгких, которые поражаются вирусом в первую очередь, другие органы также получают значительный ущерб, — отметил один из авторов исследования эксперт национального центра Барнаби Янг.

Согласно данным исследования, которое проводилось с января 2020 года, этнические китайцы старше 65 лет оказались самыми стойкими по отношению к синдромам после заболевания. Объяснений данному феномену на сегодняшний день пока нет.

Ранее Россия вновь побила антирекорд смертности от COVID-19. Медики за минувшие сутки выявили 752 летальных исхода.