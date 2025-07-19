Бравший взятки экс-начальник колонии потребовал вернуть его звание Экс-глава колонии в Тюмени Чурсин попросил вернуть ему звание после помилования

Бывший начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, который был осужден за коррупцию, но помилован после участия в СВО, добивается восстановления в звании полковника внутренней службы, сообщает «Газета.Ru». Отмечается, что после снятия судимости мужчина обращался за восстановлением звания во ФСИН и суды, но везде получил отказы.

Согласно апелляционному определению, освобождение от наказания не отменяет вину и законность лишения звания. По данным следствия, в 2016-2019 годах Чурсин получил взятки на сумму более 11,8 млн рублей. В обмен он предоставлял заключенным более комфортабельные условия – так называемые «квартиры» на территории колонии, оборудованные интернетом и бытовой техникой.

Ранее зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев был помещен под стражу по обвинению в получении особо крупной взятки. Чиновника арестовали на два месяца. При этом суд отказался удовлетворить просьбу защиты обвиняемого об избрании меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО.

До этого помощника губернатора Ставропольского края арестовали по делу о мошенничестве при организации всероссийского молодежного фестиваля «На высоте». В 2022 году обвиняемый обеспечил победу компании «Сэлма» в электронном аукционе на заключение госконтракта для проведения мероприятия. Подряд был заключен по завышенной цене, сумма ущерба составила более 19,7 млн рублей.