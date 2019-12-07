В психиатрическую больницу Екатеринбурга доставили троих детей, родители которых состояли в секте. Их члены, как предполагается, замучили до смерти девятилетнего мальчика. Среди этих детей есть и брат погибшего ребёнка, сообщили в местных правоохранительных органах.
Там уточнили, что это старший ребёнок в семье, ему 12 лет. При этом он никогда не учился в школе, передаёт
О трагическом инциденте в столице Свердловской области стало известно 28 ноября. Тело мальчика нашли в парке спустя месяц после его гибели. Мальчик умер от удушения в результате истязания, в котором подозревают его отца. По одним данным, он расправился с сыном из-за личной неприязни. По другим — убил в результате религиозного обряда.
Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале при попытке уехать в другой регион. Решением суда он арестован до 26 января 2020 года.
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