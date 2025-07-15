Борщ в семье уже не вспоминают — готовлю наваристый кальбитан с говядиной

Борщ в семье уже не вспоминают — готовлю наваристый кальбитан с говядиной

Кальбитан — это наваристый корейский суп с говяжьими ребрышками, дайконом и крахмальной лапшой. Ароматный бульон, нежное мясо и пикантные специи делают его идеальной альтернативой борщу. Готовится долго, но результат того стоит — насыщенный вкус и глубокая подача.

Ингредиенты:

говяжьи ребрышки — 700–800 г;

редька дайкон — 300–350 г;

лук — 1 шт.;

имбирь — по желанию;

чеснок — 5–6 зубчиков;

вода — 3 л;

крахмальная лапша — 80 г;

соевый соус, черный перец, соль — по вкусу;

зеленый лук — для подачи.

Приготовление:

Ребрышки залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 1,5 часа, снимая пену. Добавьте нарезанный дайкон, лук, имбирь и чеснок. Варите еще 30 минут. Приправьте соевым соусом, перцем и солью. Отдельно отварите лапшу по инструкции. Подавайте суп с лапшой, посыпав зеленым луком.

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