Борщ в семье уже не вспоминают — готовлю наваристый кальбитан с говядиной

Кальбитан — это наваристый корейский суп с говяжьими ребрышками, дайконом и крахмальной лапшой. Ароматный бульон, нежное мясо и пикантные специи делают его идеальной альтернативой борщу. Готовится долго, но результат того стоит — насыщенный вкус и глубокая подача.
Ингредиенты:
- говяжьи ребрышки — 700–800 г;
- редька дайкон — 300–350 г;
- лук — 1 шт.;
- имбирь — по желанию;
- чеснок — 5–6 зубчиков;
- вода — 3 л;
- крахмальная лапша — 80 г;
- соевый соус, черный перец, соль — по вкусу;
- зеленый лук — для подачи.
Приготовление:
- Ребрышки залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 1,5 часа, снимая пену.
- Добавьте нарезанный дайкон, лук, имбирь и чеснок. Варите еще 30 минут.
- Приправьте соевым соусом, перцем и солью.
- Отдельно отварите лапшу по инструкции.
- Подавайте суп с лапшой, посыпав зеленым луком.
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