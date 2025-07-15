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15 июля 2025 в 10:44

Борщ в семье уже не вспоминают — готовлю наваристый кальбитан с говядиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кальбитан — это наваристый корейский суп с говяжьими ребрышками, дайконом и крахмальной лапшой. Ароматный бульон, нежное мясо и пикантные специи делают его идеальной альтернативой борщу. Готовится долго, но результат того стоит — насыщенный вкус и глубокая подача.

Ингредиенты:

  • говяжьи ребрышки — 700–800 г;
  • редька дайкон — 300–350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • имбирь — по желанию;
  • чеснок — 5–6 зубчиков;
  • вода — 3 л;
  • крахмальная лапша — 80 г;
  • соевый соус, черный перец, соль — по вкусу;
  • зеленый лук — для подачи.

Приготовление:

  1. Ребрышки залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 1,5 часа, снимая пену.
  2. Добавьте нарезанный дайкон, лук, имбирь и чеснок. Варите еще 30 минут.
  3. Приправьте соевым соусом, перцем и солью.
  4. Отдельно отварите лапшу по инструкции.
  5. Подавайте суп с лапшой, посыпав зеленым луком.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
супы
Корея
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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