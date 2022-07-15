Борис Корчевников рассказал о своей смерти в Донбассе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Борис Корчевников в своем Telegram-канале отреагировал на появившуюся в «Википедии» информацию о том, что он погиб в Донецке. По его словам, эта новость лишний раз подтверждает теорию о том, что иностранные интернет-ресурсы ведут борьбу с Россией. Также он отметил плохое чувство юмора авторов некролога.

Даже бесы «льют воду на мельницу Господню». В целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности всего контента о России и нынешней спецоперации на западных платформах, — подчеркнул Корчевников.

Кроме этого телеведущий заметил, что портал «Википедия» указал город Донецк как часть Донецкой Народной Республики, а значит, признал его территориальную неприкосновенность. Несмотря на это он заявил, что «их признание нам нужно, "как в бане пассатижи"».

Ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал в соцсетях фотографии с крыши шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российских войск. По его словам, он поехал туда не просто так, а с целью саботировать решение правительства Украины о запрете на въезд.