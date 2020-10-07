Эпидемиолог: борьба с коронавирусом продлится до 2025 года

https://static.news.ru/photo/ba31fcf4-08a5-11eb-b523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция, которая спровоцировала пандемию, сохранится среди людей до 2025 года. Об этом заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин.

По его словам, таков текущий эпидемиологический сценарий распространения коронавируса в мире. Эксперт отметил, что распространение заболевания в человеческой популяции будет волнообразным.

Международный банк развития построил математические модели, эпидемиологические сценарии, как будут развиваться события — и там было три варианта. Вот тот вариант, который сейчас, это так называемая третья математическая модель, когда в ближайшие годы до 2025 года будет наблюдаться такое волнообразное течение этой инфекции, — рассказал Чучалин в эфире телеканала «Россия 24».

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 тысячи граждан погибли, а почти 999,3 тысячи выздоровели.

Как ранее напомнил инфекционист и кандидат медицинских наук Георгий Сапронов, коронавирусная инфекция может трансформироваться, чтобы легче проникать в организм.

В свою очередь президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова предупредила, что вакцина от COVID-19 не является стопроцентной защитой, хотя и даёт преимущество тем, кто решил привиться.

При этом специалисты рассказали, как вовремя распознать симптомы тяжёлых форм коронавируса и с какими из них нельзя проводить лечение на дому.