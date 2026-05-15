Борано — грузинский «не омлет» из духовки. Резиновым не бывает даже после остывания

Борано — грузинский «не омлет» из духовки. Резиновым не бывает даже после остывания

Борано — традиционное блюдо Аджарии, где яйца и сыр любят так же, как хачапури. Готовится просто: смешал, залил, запер в духовку. Идеально на завтрак, на ужин и на обед. Свежий хлеб, помидоры, зелень — и вы в Грузии, даже не выходя из дома.

Что понадобится

4 яйца, 100 г молока, 150 г сыра (творожный, адыгейский или сулугуни), 2 ст. л. растительного масла, сливочное масло для смазывания, соль.

Как я готовлю

Яйца взбиваю вилкой до однородности, добавляю молоко и растительное масло, перемешиваю. Сыр натираю на крупной терке и вмешиваю в яичную массу. Солю по вкусу.

Форму или сковороду смазываю сливочным маслом, выливаю смесь. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут до румяной корочки. Серединка должна слегка подрагивать. Остывший омлет оседает, остается мягким и сочным.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.