День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 06:48

Борано — грузинский «не омлет» из духовки. Резиновым не бывает даже после остывания

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Борано — традиционное блюдо Аджарии, где яйца и сыр любят так же, как хачапури. Готовится просто: смешал, залил, запер в духовку. Идеально на завтрак, на ужин и на обед. Свежий хлеб, помидоры, зелень — и вы в Грузии, даже не выходя из дома.

Что понадобится

4 яйца, 100 г молока, 150 г сыра (творожный, адыгейский или сулугуни), 2 ст. л. растительного масла, сливочное масло для смазывания, соль.

Как я готовлю

Яйца взбиваю вилкой до однородности, добавляю молоко и растительное масло, перемешиваю. Сыр натираю на крупной терке и вмешиваю в яичную массу. Солю по вкусу.

Форму или сковороду смазываю сливочным маслом, выливаю смесь. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут до румяной корочки. Серединка должна слегка подрагивать. Остывший омлет оседает, остается мягким и сочным.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия вышел 30 тыс. рублей
В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции
Педиатр назвал грозные симптомы менингита
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 мая: инфографика
Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая
ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью
ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС
Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа
В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы
«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет
«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.