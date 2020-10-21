Большинство россиян предпочитают самолечение во время отпуска

https://static.news.ru/photo/77cb157a-143b-11eb-8f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Самолечением во время отпуска занимаются 68% жителей России. Чаще всего такой вариант озвучивали женщины: среди них от похода к врачу отказываются 72%, а среди мужчин — 62%.

Чаще всего во время путешествий россияне сталкиваются с простудой — 68%. От укусов насекомых или диких животных страдали 53%, от отравления — 45%, гриппа — 16%. Ещё 10% получали переломы или вывихи, у 3% начинали обостряться хронические заболевания, а 10% выбрали вариант «Другое», так как кто-то болел бронхитом или отитом, сталкивался с аллергией или заражался коронавирусом.

Аптечку в отпуск берут 58% респондентов, 9% кладут её в багаж, если остаётся место, 33% покупают лекарства на месте по необходимости. Самыми востребованными в поездках стали анальгетики, спазмолитики, противовоспалительные и антисептики. 41% опрошенных берут лекарства от хронических заболеваний, 7% — витаминные комплексы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали фильмы о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг самыми удачными экранизациями в истории кино.